СМИ назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году предварительно запланирована на 8 июня, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в компании «Ростелеком».

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Собеседник канала утверждает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе. По словам источника, сотрудники «Ростелекома» уже начали подготовку к организации трансляции и точек прямых включений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году состоится, однако точные сроки пока неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеПрезидент РФВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

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