СМИ назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году предварительно запланирована на 8 июня, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в компании «Ростелеком».
Собеседник канала утверждает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе. По словам источника, сотрудники «Ростелекома» уже начали подготовку к организации трансляции и точек прямых включений.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году состоится, однако точные сроки пока неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru