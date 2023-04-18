СМИ назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

Собеседник канала утверждает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе. По словам источника, сотрудники «Ростелекома» уже начали подготовку к организации трансляции и точек прямых включений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году состоится, однако точные сроки пока неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».