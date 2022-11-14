СМИ: Большую пресс-конференцию Путина могут перенести на 2023 год

Традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Итоговая пресс-конференция российского лидера с 2012 года проходила в декабре. По данным источников, окончательного решения о пресс-конференции пока нет, однако не исключен ее перенос на 2023 год.

Кроме того, по информации собеседников издания, также не решен вопрос проведения прямой линии с Путиным. Источники утверждают, что подготовка к мероприятию еще не ведется.

Как отметил один из собеседников РБК, при принятии окончательного решения будут учитывать в том числе ситуацию в зоне спецоперации на Украине.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир Путин
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