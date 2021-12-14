74 ребенка госпитализированы из интерната в Туве с пищевым отравлением
Школа-интернат в Кызыле закрыта на карантин после массовой госпитализации детей с признаками пищевого отравления, сообщает ГУ МЧС по Туве.
В больницу в Кызыле направлено 74 человека. Им поставили предварительный диагноз «пищевое отравление». Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Вечером 13 декабря сообщалось, что госпитализированы 33 постояльца учреждения. Говорилось, что у детей ОРВИ.
В ноябре более 40 детей отравились в санатории в Свердловской области.
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