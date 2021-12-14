74 ребенка госпитализированы из интерната в Туве с пищевым отравлением

В больницу в Кызыле направлено 74 человека. Им поставили предварительный диагноз «пищевое отравление». Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Вечером 13 декабря сообщалось, что госпитализированы 33 постояльца учреждения. Говорилось, что у детей ОРВИ.

В ноябре более 40 детей отравились в санатории в Свердловской области.

