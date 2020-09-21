71 пациент с COVID-19 скончался за сутки в России

В России за минувшие сутки скончался 71 пациент с COVID-19. С начала пандемии умерли 19 489 инфицированных.

Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России выявили 6196 новых случаев заражения COVID-19

В Москве умерли 12 пациентов, в Ульяновской области - семь, передает RT.

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурновв беседе с Ura.ru сообщил, что в России снова введут карантин, если система здравоохранения не выдержит увеличения числа заболевших коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Коронавирус
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