В России выявили 6196 новых случаев заражения COVID-19
21 сентября 202010:35
В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы последние данные оперштаба.
В результате общее число зараженных COVID-19 выросло до 1 109 595.
За последние сутки инфицированные выявлены в 84 регионах страны, передает RT. 25,6% заболевших не имеют клинических проявлений.
Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 915, Санкт-Петербурге — 209, Подмосковье — 193.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru