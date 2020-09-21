В России выявили 6196 новых случаев заражения COVID-19

В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы последние данные оперштаба.

В результате общее число зараженных COVID-19 выросло до 1 109 595.

За последние сутки инфицированные выявлены в 84 регионах страны, передает RT. 25,6% заболевших не имеют клинических проявлений.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 915, Санкт-Петербурге — 209, Подмосковье — 193.

