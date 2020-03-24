70 человек выписались из Коммунарки за сутки

Проценко сообщил, что по состоянию на вторник 24 марта на лечении здесь находятся 412 человек. За день поступило 29 новых пациентов, выписались 70. Главврач пояснил, что 156 пациентам поставлен диагноз "пневмония", коронавирусная инфекция выявлена у 82. Один заболевший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в реанимацию и отделение интенсивной терапии были переведены 10 пациентов.

В мире на данный момент зафиксировано около 350 тыс. случаев заболевания, на территории нашей страны выявлено 438 носителей вируса, из них 17 человек уже вылечились и вышли из медучреждений. Российское правительство запустило онлайн-ресурс стопкоронавирус.рф для оперативного информирования населения о распространении заболевания.

