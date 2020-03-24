COVID ставит крест на досуге

Такое распоряжение отдано правительством России по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Это – новый набор антивирусных мер, нацеленных на минимизацию социальных контактов населения. Ранее те или иные ограничения вводились в основном на уровне регионов, и первопроходцем в этом деле была Москва, власти которой уже распорядились перевести на дистанционное обучение все учебные заведения, закрыть фитнес-клубы, кинотеатры, людей преклонного возраста и хронически больных обязали самоизолироваться. Такая мера как полное закрытие ресторанов и торговых центров пока не рассматривается, - заверил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Меры по борьбе с коронавирусом со всей очевидностью чреваты крахом целых отраслей предпринимательской деятельности. Общепит, гостиничный бизнес, туризм въездной и выездной, предприятия спортивной и культурно-досуговой сфер удар почувствуют первыми (или уже почувствовали). Только во вторник 24 марта стало известно о первом пакете мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса. Утвержденный на заседании президиума правительства столицы перечень предусматривает, в частности, отсрочки по налогам и аренде, авансовым платежам, торговым сборам за первый квартал до 31 декабря текущего года. Нормы касаются налогоплательщиков, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Но этого явно недостаточно, что подтвердит любой предприниматель, чей бизнес встал в условиях «коронакризиса». Первоочередные меры, необходимые для спасения тысяч предприятий малого бизнеса (а, как следствие, миллионов рабочих мест), изложены в статье для издания Forbes основательницы сети семейных кафе, которая больше похожа на вопль отчаяния. Для государства сейчас – время отдавать. Отдавать средства, полученные за долгие годы с этого же бизнеса, - пишет автор. От себя добавим, что если государство действительно хочет предотвратить массовые банкротства, действовать требуется очень быстро.

Пока же быстро только «сроки» плодятся. Вот и уголовное наказание за нарушение карантина по коронавирусу предлагается сопоставимое с минимальным сроком за убийство. Руководство Госдумы предложило такую шкалу: за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию людей - штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет; если нарушение привело по неосторожности к гибели человека - штраф до 2 млн или ограничение свободы на срок до пяти лет; за нарушение, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц - лишение свободы на срок до семи лет.

Как говорилось в старой советской комедии, «сядут все»: не на карантин, так в тюрьму.

