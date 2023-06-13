60 тысяч пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг за два года
Более 60 тысяч пар поженились в центрах госуслуг. Новые услуги органов ЗАГС появились офисах «Мои Документы» два года назад. За это время около 800 тысяч раз заявители воспользовались ими.
Самыми популярными услугами стали выдача повторных свидетельств и справок и регистрация брака в неторжественной обстановке, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Он отметила, что теперь в центрах можно получить и справку об отсутствии факта заключения брака. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Услугой могут воспользоваться все граждане Российской Федерации независимо от места жительства или пребывания. Ранее оформить такие бумаги было возможно только в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы.
Кроме того, как отмечается на сайте mos.ru, даже неторжественная регистрация брака может стать яркой и запоминающейся. Для этого во флагманских офисах пяти административных округов столицы, а также в обновленных районных центрах госуслуг есть кабинеты с фотозонами.
Если молодая пара планирует свадебную церемонию, в любом центре госуслуг можно подать заявление о заключении брака в торжественной обстановке во Дворцах бракосочетания или на выездных площадках.
В 11 центрах госуслуг сотрудники Управления ЗАГС Москвы оказывают узкоспециализированные услуги, например, установление отцовства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru