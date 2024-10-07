В Новосибирской области шесть школ приостановили работу из-за заболеваемости ОРВИ
Шесть школ Новосибирской области приостановили работу на фоне повышенной заболеваемости ОРВИ. Об этом заявила министр образования региона Мария Жафярова, передает РИА Новости.
По ее словам, школы «полностью приостановили деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям».
«Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет», — отметила Жафярова.
В свою очередь, исполняющая обязанности министра здравоохранения области Елена Аксенова рассказала, что повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями в регионе сохраняется. Однако ее роста по сравнению с минувшей неделей не наблюдается. Кроме того, в области не зарегистрировано случаев гриппа.
Ранее в Соликамске в Пермском крае две школы полностью закрыли из-за высокой заболеваемости учеников ОРВИ и гриппом, еще в четырех образовательных учреждениях закрыли на карантин отдельные классы, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru