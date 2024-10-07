В Новосибирской области шесть школ приостановили работу из-за заболеваемости ОРВИ

По ее словам, школы «полностью приостановили деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям».

«Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет», — отметила Жафярова.

В свою очередь, исполняющая обязанности министра здравоохранения области Елена Аксенова рассказала, что повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями в регионе сохраняется. Однако ее роста по сравнению с минувшей неделей не наблюдается. Кроме того, в области не зарегистрировано случаев гриппа.

Ранее в Соликамске в Пермском крае две школы полностью закрыли из-за высокой заболеваемости учеников ОРВИ и гриппом, еще в четырех образовательных учреждениях закрыли на карантин отдельные классы, напоминает Ura.ru.

