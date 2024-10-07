Самый долгоживущий итальянец с прогерией умер в возрасте 28 лет

Бассо и его родители были основателями организации, которая существует с 2005 года. Она была создана с целью исследовать болезнь «прогерия».

Средний возраст жизни людей с подобным диагнозом обычно составляет 13 лет.

Бассо стал известен после выхода документального фильма National Geographic о его путешествии из Чикаго в Лос-Анджелес с семьей и другом. Мужчина был социально активен, выступал с лекциями, давал интервью и даже успел защитить диссертацию, посвященную возможностям лечения заболевания с помощью генной инженерии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

