Самый долгоживущий итальянец с прогерией умер в возрасте 28 лет
Итальянец Сэмми Бассо с редким генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение, умер на 28 году жизни, сообщила ассоциация Progeria на своей странице в соцсети.
Бассо и его родители были основателями организации, которая существует с 2005 года. Она была создана с целью исследовать болезнь «прогерия».
Средний возраст жизни людей с подобным диагнозом обычно составляет 13 лет.
Бассо стал известен после выхода документального фильма National Geographic о его путешествии из Чикаго в Лос-Анджелес с семьей и другом. Мужчина был социально активен, выступал с лекциями, давал интервью и даже успел защитить диссертацию, посвященную возможностям лечения заболевания с помощью генной инженерии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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