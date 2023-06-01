В центрах госуслуг родители получат рекомендации, как привить детям любовь к чтению

Центры госуслуг «Мои Документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара создали буклеты «Метр с книжкой» с полезной информацией о том, как привить детям любовь к чтению. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нововведение приурочили ко Дню защиты детей.

«Теперь при оформлении свидетельства о рождении в центрах госуслуг заявители получат буклет "Метр с книжкой". В нем собраны сведения о том, как читать с детьми от 0 до 7 лет. Например, в возрасте до полутора лет малыши способны сосредоточиться на книге не больше чем на 1-2 минуты, а с 5-6 лет ребенок уже сам учится читать», — рассказала вице-мэр.

В буклете представлены рекомендации библиотекарей, педагогов и психологов по выбору жанров и типов литературы соответственно возрасту малыша. Кроме того, в брошюре размещены полезные советы мам и пап. Разделы буклета составлены по возрастам с учетом задач и психологических особенностей детей на разных этапах развития.

Центры «Мои Документы» предоставляют более 280 услуг, 99% из них горожане могут получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 22:00.

