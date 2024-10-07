Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках

Однако не обошлось без происшествий: на 45-минуте Ривз не справился с управлением гоночного автомобиля и вылетел на траву. Актер не получил травм и продолжил участие в гонках.

Ривз прибыл на финиш 25-ым из 35 гонщиков, однако затем поднялся на 21 место.

Ранее стало известно, что клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером однодневный контракт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

