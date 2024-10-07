Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках
Киноактер Киану Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках, сообщил журнал The Guardian.
Дебют прошел в рамках турнира Toyota Gazoo Racing GR Cup в Индианаполисе за команду Eagles Canyon.
Однако не обошлось без происшествий: на 45-минуте Ривз не справился с управлением гоночного автомобиля и вылетел на траву. Актер не получил травм и продолжил участие в гонках.
Ривз прибыл на финиш 25-ым из 35 гонщиков, однако затем поднялся на 21 место.
Ранее стало известно, что клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером однодневный контракт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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