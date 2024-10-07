Фильм «Граф Монте-Кристо» стал лидером кинопроката в РФ за выходные

Фильм «Граф Монте-Кристо» по одноименному роману писателя Александра Дюма стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Об этом пишет портал Kinobusiness.

«Граф», «Беляковы» и хоррор: Кто помог собрать кинотеатрам в России и СНГ 228 млн рублей

Франко-бельгийская картина режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера с Пьером Нинэ в главной роли вышла на большие экраны в РФ 19 сентября. За 3-6 октября фильм заработал 76,8 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

Вторым в списке лидеров кинопроката стал российский фильм «Василиса и хранители времени». Семейная приключенческая лента Павла Лунгина собрала 63,4 млн рублей.

Также в рейтинг самых популярных фильмов в кинотеатрах вошла комедия Александра Назарова «Беляковы в отпуске». Картина за минувшие выходные заработала 56,6 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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