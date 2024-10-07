Депутат Аксаков: Госдума обсудит предложения по новым программам ипотеки
Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение ряда предложений по новым программам ипотеки. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, в обсуждениях будут участвовать эксперты и представители Минфина. В первую очередь новые ипотечные программы будут касаться сотрудников передовых высокотехнологичных производств. Кроме того, власти предлагают ввести строительную ипотеку в тех регионах, где уже идет либо планируется масштабное жилое, инфраструктурное, промышленное строительство.
«По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ», — подчеркнул Аксаков.
Кроме того, парламентарий отметил, что в России есть проблемы с кадрами, «стране нужны айтишники», и их следует стимулировать в том числе с помощью жилья и соответствующих точечных программ.
Ранее Анатолий Аксаков рассказал, что россияне смогут накопить на первый взнос по ипотеке благодаря закону о жилищно-накопительных вкладах. Как ожидается, его примут в конце этого года, и новые нормы вступят в силу весной 2025-го, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Аксаков: Госдума обсудит предложения по новым программам ипотеки
- Самый долгоживущий итальянец с прогерией умер в возрасте 28 лет
- Теннисистка Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA
- СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве
- В Новосибирской области шесть школ приостановили работу из-за заболеваемости ОРВИ
- СМИ: Елена Блиновская заболела в СИЗО
- Фильм «Граф Монте-Кристо» стал лидером кинопроката в РФ за выходные
- Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках
- Израиль заявил об уничтожении 14 тысяч террористов в секторе Газа
- Над пятью регионами России уничтожили 21 беспилотник ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru