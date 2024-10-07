Депутат Аксаков: Госдума обсудит предложения по новым программам ипотеки

Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение ряда предложений по новым программам ипотеки. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в обсуждениях будут участвовать эксперты и представители Минфина. В первую очередь новые ипотечные программы будут касаться сотрудников передовых высокотехнологичных производств. Кроме того, власти предлагают ввести строительную ипотеку в тех регионах, где уже идет либо планируется масштабное жилое, инфраструктурное, промышленное строительство.

«По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ», — подчеркнул Аксаков.

Кроме того, парламентарий отметил, что в России есть проблемы с кадрами, «стране нужны айтишники», и их следует стимулировать в том числе с помощью жилья и соответствующих точечных программ.

Ранее Анатолий Аксаков рассказал, что россияне смогут накопить на первый взнос по ипотеке благодаря закону о жилищно-накопительных вкладах. Как ожидается, его примут в конце этого года, и новые нормы вступят в силу весной 2025-го, пишет Ura.ru.

