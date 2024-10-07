Израиль заявил об уничтожении 14 тысяч террористов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедший год с высокой долей вероятности уничтожила в секторе Газа около 14 тысяч террористов. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил.
Как отметили в ЦАХАЛ, еще 3 тысячи террористов ликвидировали с «низкой» и «средней» долей вероятности.
Кроме того, израильская армия сообщила о разрушении в Газе почти 4,7 тысячи тоннелей палестинского движения ХАМАС и свыше тысячи площадок для пуска ракет. Всего Израиль нанес по целям в анклаве около 40,3 тысячи авиаударов.
Между тем папа римский Франциск напомнил о годовщине противостояния Израиля и ХАМАС, которое обострилось 7 октября прошлого года, и призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, пишет 360.ru.
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