СМИ: Актриса Дапкунайте закрывает ИП в России
Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая уехала из России в 2022 году, закрывает ИП в стране. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, 4 октября артистка подала заявление о прекращении деятельности ИП. Также Дапкунайте погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой — более 500 тысяч рублей — чтобы «оборвать все связи» с Россией.
Ранее в РФ была ликвидирована «Скиллз академия» актрисы, специализировавшаяся на обучении детей английскому языку, скорочтению, подготовке к школе. В последние годы организация никак не отчитывалась о своей работе.
Ингеборга Дапкунайте покинула РФ после начала специальной военной операции, по данным СМИ, актриса обосновалась в Брюсселе, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru