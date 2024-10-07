СМИ: Актриса Дапкунайте закрывает ИП в России

Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая уехала из России в 2022 году, закрывает ИП в стране. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 4 октября артистка подала заявление о прекращении деятельности ИП. Также Дапкунайте погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой — более 500 тысяч рублей — чтобы «оборвать все связи» с Россией.

Ранее в РФ была ликвидирована «Скиллз академия» актрисы, специализировавшаяся на обучении детей английскому языку, скорочтению, подготовке к школе. В последние годы организация никак не отчитывалась о своей работе.

Ингеборга Дапкунайте покинула РФ после начала специальной военной операции, по данным СМИ, актриса обосновалась в Брюсселе, пишет Ura.ru.

