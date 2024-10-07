СМИ: Елена Блиновская заболела в СИЗО

В материале уточняется, что к вечеру у блогера заболело горло и поднялась небольшая температура. В связи с этим пришлось прибегнуть к лечению доступными средствами.

Ранее Блиновская погасила 320 млн рублей налоговой задолженности из 1,15 млрд.

По данным Telegram-канала, сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновских, чтобы погасить оставшуюся задолженность. В собственности у семьи: Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



