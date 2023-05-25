Для раненых военнослужащих зарезервируют 5000 коек в гражданских больницах

По его словам, с начала частичной мобилизации возросла нагрузка на госпитали Минобороны.

Серговенцев пояснил, что дополнительные койки позволят разгрузить медучреждения военного ведомства, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, где ситуация с ранеными наиболее тяжелая.

Ранее омбудсмен Москалькова заявила о передаче Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

