Для раненых военнослужащих зарезервируют 5000 коек в гражданских больницах
5000 коек в 27 гражданских больницах 11 российских регионов будут выделены Минобороны для раненых военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил замначальника главного военно-медицинского управления военного ведомства Александр Серговенцев. передает «Интерфакс».
По его словам, с начала частичной мобилизации возросла нагрузка на госпитали Минобороны.
Серговенцев пояснил, что дополнительные койки позволят разгрузить медучреждения военного ведомства, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, где ситуация с ранеными наиболее тяжелая.
Ранее омбудсмен Москалькова заявила о передаче Киеву пятерых раненых бойцов ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru