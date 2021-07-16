50 оттенков белого. Россияне стали чаще покупать вещи белого цвета

Россияне полюбили белый цвет из-за жары. В такую погоду жители нашей страны стали чаще покупать "белоснежную" одежду . В июне интерес к вещам такого цвета вырос почти в 2,5 раза по сравнению с летом прошлого года.

В среднем по России на белую одежду в июне пришлось 25% всех продаж. Об этом сообщили РБК в пресс-службе магазина Ozon. На втором месте по спросу – вещи синего цвета. Реже всего покупают одежду оранжевого красного и жёлтого оттенков.

Самый высокий спрос на белые вещи в российской столице. За Москвой следуют Ростов, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

Ранее были названы самые популярные в жару покупки россиян.



