50 оттенков белого. Россияне стали чаще покупать вещи белого цвета
Россияне полюбили белый цвет из-за жары. В такую погоду жители нашей страны стали чаще покупать "белоснежную" одежду . В июне интерес к вещам такого цвета вырос почти в 2,5 раза по сравнению с летом прошлого года.
В среднем по России на белую одежду в июне пришлось 25% всех продаж. Об этом сообщили РБК в пресс-службе магазина Ozon. На втором месте по спросу – вещи синего цвета. Реже всего покупают одежду оранжевого красного и жёлтого оттенков.
Самый высокий спрос на белые вещи в российской столице. За Москвой следуют Ростов, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.
Ранее были названы самые популярные в жару покупки россиян.
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