Названы самые популярные в жару покупки россиян
Из-за погоды вырос спрос на некоторые категории товаров у россиян. По данным одного из аналитических ресурсов, на которые ссылаются «Известия», самыми популярными стали ведерки и формы для льда. На втором месте у покупателей – квас и газированные напитки. Что касается мороженого, то средний чек на него в начале июля составил 135 рублей, что на 2 процента ниже, чем год назад, но объем продаж за полгода вырос на четверть. Любовь к этому лакомству подстегнула продажи аппаратов для его домашнего приготовления.
Также вырос спрос на климатическую технику. Продажи вентиляторов, сплит-систем и кондиционеров пошли вверх во второй половине июня. Еще одним хитом стали автохолодильники — их популярность выросла в два раза. Кроме того, россияне проявили еще больший интерес к бейсболкам, панамам и летним шляпам.
Ранее синоптики сообщили, насколько усилится жара в Москве на следующей неделе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
- Названы причины антироссийской «вакцинной дипломатии»
- Захарова ответила госсекретарю при МИД Франции о вакцинах России и Китая
- Во Франции сожалеют о признании Грецией вакцин России и КНР от COVID-19
- В ЦИК Молдавии прокомментировали голосование на парламентских выборах
- В ДТП в Удмуртии пострадали семь человек
- TikTok планирует автоматически удалять запрещенный контент
- В Крыму создадут дополнительные койки на фоне роста заболеваемости COVID-19
- Россияне назвали стоимость хорошего недельного отпуска
- Эпидемиолог раскрыл золотой стандарт вакцинации
- Авиакомпания отреагировала на выпуск трапа на самолете на рейсе Москва-Анталья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru