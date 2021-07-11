Названы самые популярные в жару покупки россиян

Из-за погоды вырос спрос на некоторые категории товаров у россиян. По данным одного из аналитических ресурсов, на которые ссылаются «Известия», самыми популярными стали ведерки и формы для льда. На втором месте у покупателей – квас и газированные напитки. Что касается мороженого, то средний чек на него в начале июля составил 135 рублей, что на 2 процента ниже, чем год назад, но объем продаж за полгода вырос на четверть. Любовь к этому лакомству подстегнула продажи аппаратов для его домашнего приготовления.

Также вырос спрос на климатическую технику. Продажи вентиляторов, сплит-систем и кондиционеров пошли вверх во второй половине июня. Еще одним хитом стали автохолодильники — их популярность выросла в два раза. Кроме того, россияне проявили еще больший интерес к бейсболкам, панамам и летним шляпам.

Ранее синоптики сообщили, насколько усилится жара в Москве на следующей неделе.







