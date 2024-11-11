«Импортных яблок - 50%»: Производителям из России помешали заморозки и курс рубля

Как добавила собеседница НСН, заморозки, которые наблюдались в России и некоторых других странах в мае 2024 года, привели к повышению стоимости яблок.

«Импортная продукция сопоставимого качества получается не дороже, а даже дешевле российской. Однако заморозки, коснувшиеся российских садоводов в этом сезоне, затронули и другие страны. Например, в Польше в этом году ожидают урожай меньшего объема, неблагоприятные погодные условия наблюдались и в Турции. Скорее всего, мы увидим заметное повышение цен по сравнению с прошлым годом. На стоимость яблок в России также влияет курс рубля и усложнение международных платежей. В начале 2023 года российские хозяйства закупали все необходимое для садоводства, когда курс еще не поднялся, а импортные яблоки закупались по новому курсу. На тот момент российские производители получили хорошее преимущество, могли держать цены, при этом не оставались в минусе. В этом году такой роскоши у них уже не было», - заключила Козий.

На 11 сентября, средняя оптовая цена на яблоки в России составляла 54,2 рубля за килограмм, что на 16,8% выше, чем годом ранее, напоминает «Радиоточка НСН»

