«Импортных яблок - 50%»: Производителям из России помешали заморозки и курс рубля
Импорт позволяет обеспечить россиян свежим урожаем яблок в любое время года, заявила НСН Ирина Козий.
Около 50% яблок, которые представлены в российских магазинах, завезены из Молдовы, Турции, Азербайджана, ЮАР и Аргентины, при этом импортная продукция часто отличается более доступной ценой. Об этом в интервью НСН сообщила в интервью НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.
Глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в регионе на сегодня находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров. При этом сам Путин заявил, что стране нужно производить больше яблок. По словам Козий, около половины плодов на прилавках российских магазинов являются импортными.
«Рынок свежего яблока в России примерно на 40-50% обеспечивается импортной продукцией. Сейчас в Россию поставляют яблоки из Молдовы, Сербии, Турции, Азербайджана. Весной приходят яблоки свежего урожая из стран Южного полушария - ЮАР, Аргентины, Чили. Плоды из Китая завозятся в регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. В большинстве стран мира рынок яблок также формируется с учетом импортных поставок. Импортируются сорта, которые не растут в определенном регионе, сезонные плоды. Например, очень востребованный у российских потребителей сорт Golden Delicious у нас растет только в узкой климатической зоне, потому существенная часть яблок этого сорта имеют импортное происхождение. То же самое касается "клубных" сортов», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, заморозки, которые наблюдались в России и некоторых других странах в мае 2024 года, привели к повышению стоимости яблок.
«Импортная продукция сопоставимого качества получается не дороже, а даже дешевле российской. Однако заморозки, коснувшиеся российских садоводов в этом сезоне, затронули и другие страны. Например, в Польше в этом году ожидают урожай меньшего объема, неблагоприятные погодные условия наблюдались и в Турции. Скорее всего, мы увидим заметное повышение цен по сравнению с прошлым годом. На стоимость яблок в России также влияет курс рубля и усложнение международных платежей. В начале 2023 года российские хозяйства закупали все необходимое для садоводства, когда курс еще не поднялся, а импортные яблоки закупались по новому курсу. На тот момент российские производители получили хорошее преимущество, могли держать цены, при этом не оставались в минусе. В этом году такой роскоши у них уже не было», - заключила Козий.
На 11 сентября, средняя оптовая цена на яблоки в России составляла 54,2 рубля за килограмм, что на 16,8% выше, чем годом ранее, напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае автомобиль врезался в толпу людей
- Обвиняемые в перевозке кокаина в Петербурге ушли на СВО
- Омская, Московская и Тюменская области стали лидерами по гаражной амнистии
- Росавиация на месяц запретила авиакомпаниям РФ летать по ночам в Израиль
- Объявлены участники Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ
- Центробанк РФ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
- Искусственные елки подорожали в Москве на 20%
- Стоимость биткоина впервые в истории превысила 83 тысячи долларов
- Япония разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей
- Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru