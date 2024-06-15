В «Руспродсоюзе» исключили дефицит яблок в России

«Профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для полного обеспечения потребностей рынка», — отметил эксперт.

Леонов указал, что в России наблюдается рост цен на яблоки: на прошлой неделе средние оптовые цены на эти фрукты достигли уровня 69,4 рубля за 1 кг (плюс 3,6% за неделю, плюс 16,8% — за месяц), розничные цены — 149,3 рубля/кг (на 3,1% и на 8% больше). По словам эксперта, на стоимость повлияли в том числе сезонное сокращение запасов, снижение импорта и высокий уровень цен на яблоки из-за рубежа.

В новом сезоне основное влияние на цену фруктов может оказать рост себестоимости из-за динамики курса, удорожания средств защиты, удобрений и оборудования, рабочей силы, логистики.

