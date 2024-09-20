«Нехватка рабочих рук»: Производители яблок вынуждены повышать цены до 16%

«Что касается повышения цен, это связано в большей степени не с заморозками, а с ростом себестоимости выращивания яблок у наших производителей. Стало значительно сложнее приобретать необходимые материалы, средства защиты, оборудование, запчасти для этого оборудования, машины и все прочее. Это связано с курсом рубля, сама логистика поставок сложная. Это давит на себестоимость. Очень резко повысилась стоимость всех перевозок внутри страны и за рубежом. Яблоко до полки в магазине совершает путешествие из сада на сортировку, на хранение, потом в магазин и так далее», - отметила она.

Также отрасли не хватает рабочих рук, ситуация с трудовыми мигрантами напряженная.

«Плюс внутренняя ситуация в стране – нехватка рабочих рук, в садоводстве рабочие руки нужны массово именно на период сбора урожая. К этим работам всегда привлекали иностранных сотрудников, которые сейчас во многих регионах в принципе не могут работать в сельском хозяйстве из-за введенных ограничений. Мигрантам сложнее въезжать в страну, многие отказываются въезжать. Производители не могут эти деньги откуда-то взять, только с потребителей», - рассказала Козий.

При этом до 60% яблок сегодня импортируется из Польши, Сербии, Турции и Ирана, добавила она.

«Сейчас на рынке примерно половина яблок – российские, остальные завозим. От 40 до 60% яблок у нас импортируется. Основные поставки на Дальний Восток идут из Китая. Если берем центральную часть страны, яблоки польские, которые к нам приходят как сербские, азербайджанские, казахстанские. Сербия сейчас активно развивает отрасль. Белоруссия тоже поставляет, но там не так много. Поставки идут из Турции, из Ирана. Но из Ирана поставки почему-то начали сокращаться», - добавила собеседница НСН.

Власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

