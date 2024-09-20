«Нехватка рабочих рук»: Производители яблок вынуждены повышать цены до 16%
Ирина Козий заявила НСН, что в стране не хватает рабочих рук, а мигрантам в ряде регионов запретили работать в сельском хозяйстве.
Производители яблок вынуждены перекладывать увеличение себестоимости на покупателей, в стране не хватает рабочих рук, подорожала логистика и техника, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.
Цены на яблоки в России продолжат расти. Это последствие майских заморозков в центральных регионах, где собирают значительную часть урожая. Финансовая поддержка правительства сдержит этот процесс, но сокращение урожая даст о себе знать, рассказал URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ доктор экономических наук Леонид Холод. По данным на 11 сентября, средняя оптовая цена на яблоки в России составляла 54,2 рубля за килограмм, что на 16,8% выше, чем год назад. Козий назвала причина подорожания.
«Что касается повышения цен, это связано в большей степени не с заморозками, а с ростом себестоимости выращивания яблок у наших производителей. Стало значительно сложнее приобретать необходимые материалы, средства защиты, оборудование, запчасти для этого оборудования, машины и все прочее. Это связано с курсом рубля, сама логистика поставок сложная. Это давит на себестоимость. Очень резко повысилась стоимость всех перевозок внутри страны и за рубежом. Яблоко до полки в магазине совершает путешествие из сада на сортировку, на хранение, потом в магазин и так далее», - отметила она.
Также отрасли не хватает рабочих рук, ситуация с трудовыми мигрантами напряженная.
«Плюс внутренняя ситуация в стране – нехватка рабочих рук, в садоводстве рабочие руки нужны массово именно на период сбора урожая. К этим работам всегда привлекали иностранных сотрудников, которые сейчас во многих регионах в принципе не могут работать в сельском хозяйстве из-за введенных ограничений. Мигрантам сложнее въезжать в страну, многие отказываются въезжать. Производители не могут эти деньги откуда-то взять, только с потребителей», - рассказала Козий.
При этом до 60% яблок сегодня импортируется из Польши, Сербии, Турции и Ирана, добавила она.
«Сейчас на рынке примерно половина яблок – российские, остальные завозим. От 40 до 60% яблок у нас импортируется. Основные поставки на Дальний Восток идут из Китая. Если берем центральную часть страны, яблоки польские, которые к нам приходят как сербские, азербайджанские, казахстанские. Сербия сейчас активно развивает отрасль. Белоруссия тоже поставляет, но там не так много. Поставки идут из Турции, из Ирана. Но из Ирана поставки почему-то начали сокращаться», - добавила собеседница НСН.
Власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил евреев в голосовании за «врага»
- Студентов Вышки подали на «Чайф»
- В Магнитогорске и Нижнем Тагиле отменили концерты Shaman
- Рэпер Big Baby Tape выступит на фестивале Rolling Loud с ASAP Rocky и Playboi Carti
- Песков: Всё, что мешает увеличению рождаемости в России должно исчезнуть
- Песков назвал абсурдом идею передать Крым под мандат ООН
- Песков: Российские военные исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области
- Егор Крид исполнит главную роль в психологическом триллере «Вниз»
- В Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг
- Курс биткоина поднялся до $64 тысяч впервые с августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru