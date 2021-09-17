47,5 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 47,5 миллиона человек. Об этом 17 сентября заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом количество россиян, привитых двумя дозами препарата, на данный момент составляет 41 миллион.
Ровно неделю назад, 10 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что на тот момент первым компонентом вакцины привились 46,5 миллиона россиян, полностью вакцинированы 39,8 миллиона человек.
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