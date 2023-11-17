«42 минуты»: В Петербурге зафиксировали «антирекорд» по солнечному свету

Он уточнил, что в общей сложности солнечный свет задержался в городе всего на 42 минуты. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1967 году, когда солнце светило всего один час.

«Это так мало, что получается своеобразный рекорд для первой половины ноября, так как за последние 60 лет такого точно не наблюдалось», - написал Колесов.

Он добавил, что во второй половине ноября солнце будет появляться в связи с приходом антициклона со Скандинавии.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) ранее признала Санкт-Петербург кулинарной столицей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

