В России назвали шумомеры незаконными

В Госдуму ранее внесли законопроект, которым предлагается увеличить ответственность граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также должностных лиц за допуск таких средств к использованию. В случае принятия законопроекта административный штраф в отношении граждан составит 20 тысяч рублей, а в отношении должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Шапарин отметил, что наказание за несоответствие шума на автомобиле уже существует.

«Шумомеры находятся вне правового поля. Действующее законодательство однозначно говорит, где, как и когда можно измерять уровень шума автомобиля. Шум автомобиля измеряется на специальном оборудовании так, чтобы отсечь другие шумы. Звук - это волна. Волны накладываются друг на друга. Невозможно отделить волну одного автомобиля от волны другого, от волны трамвая, который на Чистопрудном бульваре ходит. Будет ребенок плакать, а коты - орать. Нет возможности провести реальный анализ. Этот проект родился как шутка. В правовом поле эти действия не имеют никакой возможности быть принятыми. Они прямо противоречат действующему законодательству. Кроме того, недопустимо дублировать наказание, а за несоответствие шума оно уже есть», - сказал собеседник НСН.

Ранее замглавы по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов рассказал, что первые шумомеры в столице появятся в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, с помощью таких приборов можно будет привлекать автомобилистов к ответственности за нарушения уровня шума. Чернов отметил, что в будущем шумомеры смогут устанавливать в том числе и по заявлениям.

