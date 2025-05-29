В Петербурге завели дела на девушек за порчу паспорта

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении двух девушек, одна из которых намеренно повредила российский паспорт, а другая зафиксировала происходящее на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент получил огласку после публикации видеозаписи, на которой зафиксированы действия одной из задержанных — 22-летней петербурженки, повредившей государственную символику.