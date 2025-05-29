В Петербурге завели дела на девушек за порчу паспорта
В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении двух девушек, одна из которых намеренно повредила российский паспорт, а другая зафиксировала происходящее на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент получил огласку после публикации видеозаписи, на которой зафиксированы действия одной из задержанных — 22-летней петербурженки, повредившей государственную символику.
Ее знакомая, снявшая ролик, также была установлена и доставлена в полицию.
По данным МВД, следственное управление возбудило дела по ст. 213 и 329 УК — хулиганство и надругательство над Государственным гербом России. В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа
- В Петербурге завели дела на девушек за порчу паспорта
- Белый дом: США сообщат о решении Трампа по участию в переговорах в Турции
- В России назвали шумомеры незаконными
- Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Назарбаевым
- Многодетная семья из Ингушетии получила квартиру по поручению Путина
- Белый дом: Израиль согласился на 60-дневное перемирие
- В Москве в июне пройдет Международный фестиваль балета Бенуа де ла Данс
- МИД: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется прежним
- Дроны атаковали села и дороги в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru