В Петербурге завели дела на девушек за порчу паспорта

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении двух девушек, одна из которых намеренно повредила российский паспорт, а другая зафиксировала происходящее на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент получил огласку после публикации видеозаписи, на которой зафиксированы действия одной из задержанных — 22-летней петербурженки, повредившей государственную символику.

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Ее знакомая, снявшая ролик, также была установлена и доставлена в полицию.

По данным МВД, следственное управление возбудило дела по ст. 213 и 329 УК — хулиганство и надругательство над Государственным гербом России. В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУголовное Дело

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