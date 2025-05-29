Белый дом: США сообщат о решении Трампа по участию в переговорах в Турции

Соединенные Штаты проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на российско-украинские переговоры, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

По ее словам, в настоящее время такого решения не принято, и дополнительной информации на этот счет в Белом доме нет.

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При этом Левитт выразила надежду, что запланированная встреча сторон состоится, подчеркнув, что именно к диалогу Трамп призывал с начала конфликта.

Пресс-секретарь напомнила, что действующий президент США последовательно выступает за урегулирование ситуации путем переговоров, а не продолжения боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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