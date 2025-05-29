В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа
В Белом доме заявили, что бывшая первая леди Джилл Байден должна пояснить, какие сведения она имела о состоянии здоровья своего супруга, экс-президента США Джо Байдена, и когда именно узнала о возможном ухудшении. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, Джилл Байден следует открыто рассказать, что она наблюдала и знала в отношении самочувствия бывшего президента.
Левитт добавила, что, по ее мнению, достаточно обратить внимание на опубликованные фото- и видеоматериалы, чтобы прийти к выводу о сокрытии информации о здоровье Байдена.
Вопрос о состоянии Байдена привлек внимание на фоне подготовки расследования, которое инициировали республиканцы в Конгрессе США. Оно касается возможного утаивания признаков ухудшения когнитивных функций экс-президента в последний год его пребывания на посту, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа
- В Петербурге завели дела на девушек за порчу паспорта
- Белый дом: США сообщат о решении Трампа по участию в переговорах в Турции
- В России назвали шумомеры незаконными
- Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Назарбаевым
- Многодетная семья из Ингушетии получила квартиру по поручению Путина
- Белый дом: Израиль согласился на 60-дневное перемирие
- В Москве в июне пройдет Международный фестиваль балета Бенуа де ла Данс
- МИД: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется прежним
- Дроны атаковали села и дороги в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru