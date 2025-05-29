В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа

В Белом доме заявили, что бывшая первая леди Джилл Байден должна пояснить, какие сведения она имела о состоянии здоровья своего супруга, экс-президента США Джо Байдена, и когда именно узнала о возможном ухудшении. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Джилл Байден следует открыто рассказать, что она наблюдала и знала в отношении самочувствия бывшего президента.