В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа

В Белом доме заявили, что бывшая первая леди Джилл Байден должна пояснить, какие сведения она имела о состоянии здоровья своего супруга, экс-президента США Джо Байдена, и когда именно узнала о возможном ухудшении. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Джилл Байден следует открыто рассказать, что она наблюдала и знала в отношении самочувствия бывшего президента.

Бывший врач Байдена заявил, что экс-президент проживет до 18 месяцев с раком

Левитт добавила, что, по ее мнению, достаточно обратить внимание на опубликованные фото- и видеоматериалы, чтобы прийти к выводу о сокрытии информации о здоровье Байдена.

Вопрос о состоянии Байдена привлек внимание на фоне подготовки расследования, которое инициировали республиканцы в Конгрессе США. Оно касается возможного утаивания признаков ухудшения когнитивных функций экс-президента в последний год его пребывания на посту, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры