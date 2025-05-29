Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Москве с неофициальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, разговор состоялся в пятницу в президентской резиденции. Подробности переговоров не раскрываются.