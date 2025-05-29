Многодетная семья из Ингушетии получила квартиру по поручению Путина

Семье Боголовых из Ингушетии, воспитывающей 11 детей, вручили орден «Мать-героиня» и ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, награды были переданы от имени президента России Владимира Путина полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой. Церемония состоялась вскоре после встречи президента с многодетными семьями, которая прошла в четверг в Москве.

Путин заявил, что в РФ растет число многодетных семей

В мероприятии участвовали родители, удостоенные государственных наград, в том числе супруги Марьям Хамхоева и Беслан Боголов. По данным властей, они воспитывают десятерых сыновей и одну дочь.

Во время встречи их дети продемонстрировали президенту рисунок с изображением ингушской башни и Кремля, а также прочитали стихотворение о родном крае. Путин лично похвалил детей за творческие выступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Многодетные СемьиИнгушетияКвартираВладимир Путин

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