Многодетная семья из Ингушетии получила квартиру по поручению Путина

Семье Боголовых из Ингушетии, воспитывающей 11 детей, вручили орден «Мать-героиня» и ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, награды были переданы от имени президента России Владимира Путина полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой. Церемония состоялась вскоре после встречи президента с многодетными семьями, которая прошла в четверг в Москве.