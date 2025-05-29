Сербия может приостановить экспорт оружия из-за подозрений в поставках Киеву
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при наличии подозрений в возможной передаче сербского вооружения Украине распорядится не исполнять соответствующие экспортные контракты. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.
По словам сербского президента, любые сделки, при которых есть риск нецелевого использования продукции или ее попадания в зону конфликта без согласия Белграда, будут остановлены. Он подчеркнул, что сербские власти намерены строго контролировать соблюдение условий конечного пользователя.
Заявление Вучича прозвучало на фоне обвинений со стороны российской Службы внешней разведки. Ранее в СВР утверждали, что сербские оборонные предприятия якобы участвуют в поставках боеприпасов Киеву, несмотря на официальный нейтралитет Белграда.
По данным российской разведки, для обхода ограничений используются поддельные сертификаты конечного пользователя, а также посредничество стран НАТО — таких как Чехия, Польша и Болгария. В последнее время, как утверждают в СВР, к этой схеме подключаются и африканские государства, передает «Радиоточка НСН».
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