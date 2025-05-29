Сербия может приостановить экспорт оружия из-за подозрений в поставках Киеву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при наличии подозрений в возможной передаче сербского вооружения Украине распорядится не исполнять соответствующие экспортные контракты. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.

По словам сербского президента, любые сделки, при которых есть риск нецелевого использования продукции или ее попадания в зону конфликта без согласия Белграда, будут остановлены. Он подчеркнул, что сербские власти намерены строго контролировать соблюдение условий конечного пользователя.