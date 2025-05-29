Сербия может приостановить экспорт оружия из-за подозрений в поставках Киеву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при наличии подозрений в возможной передаче сербского вооружения Украине распорядится не исполнять соответствующие экспортные контракты. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.

По словам сербского президента, любые сделки, при которых есть риск нецелевого использования продукции или ее попадания в зону конфликта без согласия Белграда, будут остановлены. Он подчеркнул, что сербские власти намерены строго контролировать соблюдение условий конечного пользователя.

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Заявление Вучича прозвучало на фоне обвинений со стороны российской Службы внешней разведки. Ранее в СВР утверждали, что сербские оборонные предприятия якобы участвуют в поставках боеприпасов Киеву, несмотря на официальный нейтралитет Белграда.

По данным российской разведки, для обхода ограничений используются поддельные сертификаты конечного пользователя, а также посредничество стран НАТО — таких как Чехия, Польша и Болгария. В последнее время, как утверждают в СВР, к этой схеме подключаются и африканские государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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