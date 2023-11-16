Автобусный перевозчик Ecolines отменил рейсы между Петербургом и Хельсинки
Один из крупнейших европейских автоперевозчиков Ecolines с 18 ноября временно приостановит рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что рейсы были отменены в связи с решением финских властей закрыть четыре КПП на границе с Россией. Отмечается, что по этой же причине Ecolines временно приостановит рейс «Санкт-Петербург — Лаппеенранта — Иматра».
Кроме того, буду временно отменены автобусные перевозки в Хельсинки из Москвы и Петрозаводска.
«Движение по маршрутам... будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Финляндии», — заключили в Ecolines.
Ранее власти Финляндии приняли решение с 18 ноября закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией. Это КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России, сообщает RT.
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