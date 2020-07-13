40% россиян не собираются уезжать в отпуск в нынешнем году

Результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» показали, что около 40 % россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Среди тех, кто все же собирается взять отпуск (около 27%), большинство предпочитает поехать на дачу, к родственникам или друзьям.

Доля желающих провести отпуск дома возросла почти в два раза по сравнению с 2019 и 2018 годами (22% и 23% соответственно).

«Среди тех, кто собирается уехать в отпуск в этом году, как и в прошлом году, более четверти (27%) планируют отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. В 2018 году доля подобных ответов составляла 31%», - говорится в итогах опроса.