40% россиян не собираются уезжать в отпуск в нынешнем году
Результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» показали, что около 40 % россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Среди тех, кто все же собирается взять отпуск (около 27%), большинство предпочитает поехать на дачу, к родственникам или друзьям.
Доля желающих провести отпуск дома возросла почти в два раза по сравнению с 2019 и 2018 годами (22% и 23% соответственно).
«Среди тех, кто собирается уехать в отпуск в этом году, как и в прошлом году, более четверти (27%) планируют отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. В 2018 году доля подобных ответов составляла 31%», - говорится в итогах опроса.
Также авторы исследования отмечают тенденцию на снижение популярности туристических поездок по России. В 2020 году таким образом хотели бы провести отпуск только 7% россиян.
Около 5% россиян собираются провести отпуск на одном из российских морских курортов. В основном это были респонденты из Северо-Западного ФО. Тем не менее, по сравнению с прошлыми годами, число планирующих отдохнуть подобным образом уменьшилось более чем в два раза - с 14% в 2018 году и 13% в 2019 году.
Наименее популярным видом отдыха в этом году осталась поездка в российский санаторий или дом отдыха - только 3% участников опроса хотят провести так свой отпуск.
В целом, по данным опроса, наблюдается снижение планируемых трат на отпуск по сравнению с прошлым годом: в среднем на отпуск россияне готовы потратить 43,1 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.
Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин сообщил, что точные причины сложившихся тенденций не выявлены. «Нам предстоит долго разбираться, что является причиной серьезного слома привычной жизни - инфекция или сконцентрированные социальные страхи», - прокомментировал он.
Ранее НСН сообщала о предупреждении Роспотребнадзора не забывать о мерах профилактики во время отдыха.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- ВЦИОМ: 63% россиян одобрили повышение НДФЛ для «богатых»
- СМИ: «Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий
- Полпред Трутнев признал право хабаровчан на выражение мнения
- В Ростове схвачены сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах
- Зоозащитники призвали закрыть в России цирки с животными и зоопарки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru