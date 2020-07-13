40% россиян не собираются уезжать в отпуск в нынешнем году

Результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» показали, что около 40 % россиян не планируют уезжать в отпуск в этом году. Среди тех, кто все же собирается взять отпуск (около 27%), большинство предпочитает поехать на дачу, к родственникам или друзьям.

Доля желающих провести отпуск дома возросла почти в два раза по сравнению с 2019 и 2018 годами (22% и 23% соответственно).

«Среди тех, кто собирается уехать в отпуск в этом году, как и в прошлом году, более четверти (27%) планируют отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. В 2018 году доля подобных ответов составляла 31%», - говорится в итогах опроса.

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Также авторы исследования отмечают тенденцию на снижение популярности туристических поездок по России. В 2020 году таким образом хотели бы провести отпуск только 7% россиян.

Около 5% россиян собираются провести отпуск на одном из российских морских курортов. В основном это были респонденты из Северо-Западного ФО. Тем не менее, по сравнению с прошлыми годами, число планирующих отдохнуть подобным образом уменьшилось более чем в два раза - с 14% в 2018 году и 13% в 2019 году.

Наименее популярным видом отдыха в этом году осталась поездка в российский санаторий или дом отдыха - только 3% участников опроса хотят провести так свой отпуск.

В целом, по данным опроса, наблюдается снижение планируемых трат на отпуск по сравнению с прошлым годом: в среднем на отпуск россияне готовы потратить 43,1 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин сообщил, что точные причины сложившихся тенденций не выявлены. «Нам предстоит долго разбираться, что является причиной серьезного слома привычной жизни - инфекция или сконцентрированные социальные страхи», - прокомментировал он.

Ранее НСН сообщала о предупреждении Роспотребнадзора не забывать о мерах профилактики во время отдыха.



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ФОТО: Flickr.com // Laura Hoffman
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