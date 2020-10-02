40% россиян хотят сменить профессию

Более 40% россиян хотят сменить профессию. По данным опроса одного из банков, 10% респондентов уже начали заниматься освоением новых профессиональных навыков. Треть из опрошенных заняты в торговле, строительстве и ремонте, производстве товаров и образовании.

При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов и предпринимателя.

«Во все дистанционные»: Появилась игра, подбирающая посткарантинную профессию

Значительно реже респонденты после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии или HR-департаменте.

Как пишет РЕН-ТВ, ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно.

Актер Камиль Ларин в эфире НСН отметил, что сам готов подрабатывать водителем.

«Конечно, эта профессия всегда считалась уважаемой, извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ОпросПрофессия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры