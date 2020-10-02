Более 40% россиян хотят сменить профессию. По данным опроса одного из банков, 10% респондентов уже начали заниматься освоением новых профессиональных навыков. Треть из опрошенных заняты в торговле, строительстве и ремонте, производстве товаров и образовании.

При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов и предпринимателя.