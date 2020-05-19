«Во все дистанционные»: Появилась игра, подбирающая посткарантинную профессию

Организаторы проекта собрали необычные профессии, которые появились во время карантина благодаря онлайн-курсам и разнообразным обучающим видео. Все желающие могут довериться случайному генератору и выбрать себе новую посткарантинную профессию. Например, стать тамадой на онлайн-свадьбах; стилистом, идеально подбирающим официальный верх к удобным фланелевым брюкам; партнером для бальных танцев в зуме или онлайн-психологом для котов, уставших от общения с хозяевами.

«Вполне возможно, что этой весной количество людей, которые прошли дистанционные курсы по самым разным дисциплинам, приблизилось к общей численности жителей планеты. В преддверии конференции, посвященной будущему онлайн-образования, мы решили предложить людям сыграть в игру и наугад выбрать себе новую специальность, освоить которую можно, не вставая с дивана», — рассказали организаторы проекта.

Диджитал-игра «Во все дистанционные» приурочена к онлайн-конференции Цифрового делового пространства, посвященной образованию «Жизнь после: Education». Ее участники встретятся с лидерами российских EdTech-проектов: Максимом Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором холдинга «Нетология-групп»; Андреем Лобановым, основателем школы программирования «Алгоритмика»; Юлией Шиковой, директором «Сетевой академии Ланит»; Михаилом Мягковым, основателем Maximum Education; Александром Ларьяновским, управляющим партнером и директором по бизнес-развитию школы Skyeng; Алексеем Коровиным, основателем Skill Cup; Иваном Коломойцем, руководителем образовательной платформы UCHi.RU и другими. Они поделятся кейсами использования искусственного интеллекта и машинного обучения для персонализации, анализа и повышения эффективности образовательного процесса, обсудят ожидания рынка, ключевые ниши и перспективы технологии виртуальной и дополненной реальности в онлайн-образовании, перспективы применения геймификации, асинхронного обучения, p2p- и life-long learning, а также специфику рынка и особенности разработки мобильных образовательных приложений. Кроме того, спикеры расскажут, как технологии перевернули представление человечества об образовании, какие преимущества могут получить от развития рынка инвесторы, предприниматели, топ-менеджеры, студенты, школьники и домохозяйки, а также какие сервисы и технологии ждет кратный рост в ближайшие несколько лет.

«Посетить» конференцию, задать вопросы спикерам и пообщаться с ее участниками можно в онлайн-режиме с компьютера, планшета или смартфона. Для этого достаточно зарегистрироваться на выбранное событие и перейти по ссылке, которая придет всем участникам за два часа до начала мероприятия. Оно начнется в 11:00.

