«35+ все меньше»: Работодателей призвали привлекать молодую аудиторию

Молодая аудитория сегодня в фокусе внимания многих работодателей, отметил в эфире НСН Роман Губанов. 

Работодателям необходимо привлекать молодую аудиторию, чтобы закрыть потребности в найме сотрудников, заявил директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов в пресс-центре НСН.

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«Что делать бизнесу в ситуации дефицита кадров? Безусловно, уделять внимание текущему составу участников рынка, людям, которые работают в компании, удерживать и всячески инвестировать в то, чтобы они оставались. Нужно пользоваться новыми современными методами подбора, привлекать новую аудиторию. Если раньше на протяжении многих лет работодатели и агентства фокусировали свое внимание исключительно на аудитории 35+, людях, обладающих определенным профессиональным опытом… То сейчас мы говорим о том, что эта аудитория становится меньше ввиду демографии. Для того, чтобы закрыть потребности в найме, необходимо привлекать молодую аудиторию. Она сейчас в фокусе внимания абсолютно всех», - сказал Губанов.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН отметил, что работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников, чтобы рынок труда пополнялся опытными кадрами и на нем не было дефицита рабочей силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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