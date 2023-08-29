«35-45 лет»: Глава ФССП описал Путину портрет типичного должника
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что среднестатистический должник в стране – это работоспособные мужчина или женщина 30–45 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что средняя сумма долга у такого человека составляет около 173 тысяч рублей «по одному исполнительному производству».
Он подчеркнул, что такие должники не работают и не имеют официального источника дохода, а жильё у них единственное, то есть обратить на него взыскание нельзя.
«С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся», - заключил Аристов.
Путин ответил, что ФССП следует «корректно работать с людьми».
Ранее стало известно, что по состоянию на 31 июля 2023 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли 876,4 млрд рублей, что на 72 млрд рублей больше, чем в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru