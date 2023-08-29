«35-45 лет»: Глава ФССП описал Путину портрет типичного должника

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что средняя сумма долга у такого человека составляет около 173 тысяч рублей «по одному исполнительному производству».

Он подчеркнул, что такие должники не работают и не имеют официального источника дохода, а жильё у них единственное, то есть обратить на него взыскание нельзя.

«С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся», - заключил Аристов.

Путин ответил, что ФССП следует «корректно работать с людьми».

Ранее стало известно, что по состоянию на 31 июля 2023 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли 876,4 млрд рублей, что на 72 млрд рублей больше, чем в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

