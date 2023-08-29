Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что многие россияне являются «профессиональными должниками», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что это неоднократные должники по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимающие у соседей, и с этими гражданами необходимо работать.
Российский лидер ответил Аристову, что это, в том числе, проблема государства, так как у граждан не должны возникать такие жизненные ситуации.
«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», - указал Путин.
Глава государства добавил, что у ФССП свои задачи, которые следует выполнять и при этом «корректно с людьми работать».
Ранее Путин на пленарном заседании саммита «Россия-Африка» заявил, что Россия списала африканским странам долгов на 23 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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