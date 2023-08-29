Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян

Российский лидер ответил Аристову, что это, в том числе, проблема государства, так как у граждан не должны возникать такие жизненные ситуации.

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», - указал Путин.

Глава государства добавил, что у ФССП свои задачи, которые следует выполнять и при этом «корректно с людьми работать».

Ранее Путин на пленарном заседании саммита «Россия-Африка» заявил, что Россия списала африканским странам долгов на 23 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».