31 декабря объявили в Туве выходным днем

31 декабря в Туве будет выходным днем, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram-канале.

Однако вместо последнего дня уходящего года жители региона отработают 26 декабря. Шолбан Кара-оол призвал жителей провести 31 декабря «в тёплой семейной̆ обстановке».

Напомним, большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года был нерабочий день. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Омска. Российская столица расположилась в этом списке лишь на восьмой позиции.

