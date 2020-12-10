31 декабря объявили в Туве выходным днем
31 декабря в Туве будет выходным днем, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram-канале.
Однако вместо последнего дня уходящего года жители региона отработают 26 декабря. Шолбан Кара-оол призвал жителей провести 31 декабря «в тёплой семейной̆ обстановке».
Напомним, большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года был нерабочий день. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Омска. Российская столица расположилась в этом списке лишь на восьмой позиции.
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