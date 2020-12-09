Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем
Большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года был нерабочий день. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. Отмечается, что в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Омска. Российская столица расположилась в этом списке лишь на восьмой позиции, отмечает РИА Новости.
Напомним, 31 декабря 2020 года уже объявили выходным днем в Татарстане, Ставропольском и Камчатском краях, в Крыму, а также в Вологодской, Орловской, Владимирской, Курской и других областях.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не ходить в гости на Новый год. По ее словам, если в компании будет хотя бы один носитель коронавируса, что к Рождеству вся участники праздника могут быть заражены.
Попова посоветовала отметить праздник на воздухе в семейном кругу, пишет RT.
В свою очередь, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан.
Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru