Более двух тысяч сотрудников «Яндекса» покинули Россию

При этом, как отмечается, в начале весны покинуть РФ и работать удаленно были намерены многие из сотрудников «Яндекса», но летом ситуация переменилась, и сейчас все больше работников возвращаются обратно в Россию.

Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в России наблюдается дефицит айтишников.



