Более двух тысяч сотрудников «Яндекса» покинули Россию
Экс-гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что порядка 2500 сотрудников компании покинули Россию, но тем не менее они продолжают свою работу в «Яндекс». По её словам, фирма позволяет ряду сотрудников работать в гибком формате — полностью удаленно, в смешанном режиме или из любого офиса или коворкинга в 20 городах РФ и мира. 90% продолжают работать в России. Всего в штате «Яндекса» состоят порядка 19000 работников.
При этом, как отмечается, в начале весны покинуть РФ и работать удаленно были намерены многие из сотрудников «Яндекса», но летом ситуация переменилась, и сейчас все больше работников возвращаются обратно в Россию.
Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в России наблюдается дефицит айтишников.
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