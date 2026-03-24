Во всём мире число людей с психическими заболеваниями превысило один млрд. В России за последние четыре года количество случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5%, достигнув отметки в четыре млн человек.



Специалисты указывают, что весной у пациентов с психическими нарушениями нередко случаются рецидивы: это связано с физиологической перестройкой организма и колебаниями настроения. Психиатры отмечают, что именно в этот период чаще всего фиксируются пики суицидальных тенденций и маниакальных эпизодов у людей с биполярным расстройством. В марте и апреле число обращений за экстренной психиатрической помощью возрастает на 10-15%, а случаев бессонницы — на 20% по сравнению с другими месяцами.

