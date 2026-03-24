«20,5 млрд рублей в год»: Выручка от продажи антидепрессантов выросла на 35%
В 2025 году зафиксирован рост выручки с продажи антидепрессантов на пять млрд рублей, сказал в пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.
В прошлом году в российских аптеках было продано антидепрессантов на 20,5 млрд рублей, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«В 2025 году в российских аптеках было продано антидепрессантов на 20,5 млрд рублей. В 2024 году было продано на 15 млрд рублей. Рост на пять млрд за год. Если сравнивать 2019 и 2020 годы, то там рост был менее одного млрд. Так что рост приличный — порядка 35%. С 2022 года пошел сильный рост. Это объясняется и ростом цены, и увеличением тех упаковок, которые столько стоят», — сказал собеседник НСН.
Психолог Наталия Романова, в свою очередь, объяснила рост потребления антидепрессантов в том числе додиагностированностью и расширением показаний.
«Так вот всем мире. Идет рост порядка 40% с 2013 по 2023 год. Совершенно не радостно говорить, что мы в общем тренде, но это действительно так. Есть анализ по 30 странам. Там видно рост с 52 до 69. Россия здесь не отстает. Еще один момент: додиагностированность. Раньше было меньше осведомленности, меньше тестов, меньше практического применения всего этого. Также важна длительность приема препаратов и расширение показаний», — добавила эксперт.
Во всём мире число людей с психическими заболеваниями превысило один млрд. В России за последние четыре года количество случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5%, достигнув отметки в четыре млн человек.
Специалисты указывают, что весной у пациентов с психическими нарушениями нередко случаются рецидивы: это связано с физиологической перестройкой организма и колебаниями настроения. Психиатры отмечают, что именно в этот период чаще всего фиксируются пики суицидальных тенденций и маниакальных эпизодов у людей с биполярным расстройством. В марте и апреле число обращений за экстренной психиатрической помощью возрастает на 10-15%, а случаев бессонницы — на 20% по сравнению с другими месяцами.
Ранее Романова в пресс-центре НСН рассказала, в каких случаях стоит обратиться за помощью к психиатру.
