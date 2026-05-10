Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали
Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Продажей занимается супруга спортсмена Виктория. Золотая и две серебряные медали Универсиады-2013 в Казани предлагаются за 6 миллионов рублей. Олимпийские награды оценены значительно дороже: золотая - 100 миллионов рублей, серебряная - от 30 до 50 миллионов, бронзовая - 15 миллионов рублей.
Денису Аблязину 30 лет. На Олимпийских играх в Токио он стал чемпионом в командном многоборье и завоевал серебро в опорном прыжке. Также на его счету три серебряные и две бронзовые медали Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Универсиаде-2013 в Казани Аблязин выиграл командное первенство и стал серебряным призёром в упражнениях на кольцах и опорном прыжке.
Ранее поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали
- Ритейл, промышленность и строительство лидируют по числу вакансий в России
- Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области увеличилось до 9
- СМИ: Фуру с 1728 пчёлами из Узбекистана, не прошедшими карантин, ищут в России
- На юге России полностью восстановили авиаперевозки
- Хоценко: Один ребенок погиб при ДТП автобуса с детьми в Омской области
- МВД России предупредило о махинациях с жильём умерших собственников
- Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung
- Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России
- Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился пояса чемпиона UFC