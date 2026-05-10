Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали

Продажей занимается супруга спортсмена Виктория. Золотая и две серебряные медали Универсиады-2013 в Казани предлагаются за 6 миллионов рублей. Олимпийские награды оценены значительно дороже: золотая - 100 миллионов рублей, серебряная - от 30 до 50 миллионов, бронзовая - 15 миллионов рублей.

Денису Аблязину 30 лет. На Олимпийских играх в Токио он стал чемпионом в командном многоборье и завоевал серебро в опорном прыжке. Также на его счету три серебряные и две бронзовые медали Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Универсиаде-2013 в Казани Аблязин выиграл командное первенство и стал серебряным призёром в упражнениях на кольцах и опорном прыжке.

