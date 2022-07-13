«20 лет спустя»: Новой «Ниве» предрекли успех в регионах

Жители российских регионов с удовольствием будут покупать обновленную «Ниву», хотя цена на нее завышена, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в упрощенной комплектации. Первой станет версия Classic’22. При этом цены на «Ниву», начинающиеся сейчас от 818 900 рублей, обещают снизить.