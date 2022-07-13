«20 лет спустя»: Новой «Ниве» предрекли успех в регионах

Главное конкурентное преимущество «Нивы» - это цена, хотя по уровню это автомобиль из начала 2000-х, сказал в эфире НСН Петр Шкуматов.

Жители российских регионов с удовольствием будут покупать обновленную «Ниву», хотя цена на нее завышена, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в упрощенной комплектации. Первой станет версия Classic’22. При этом цены на «Ниву», начинающиеся сейчас от 818 900 рублей, обещают снизить.

Lada без подушек и цены без снижений: Как выживает авторынок под санкциями
«Это очень популярный автомобиль в России. В основном он востребован в регионах, потому что там хуже качество дорог, а эта машина более проходима и может ездить в разных условиях. У жителей крупных городов она не пользуется популярностью, а в небольших городах и сельской местности "Ниву" покупают с огромным удовольствием. Я, например, сейчас еду в Новосибирской области, и здесь очень много "Нив"», - сказал Шкуматов.

По его словам, по сравнению с западными аналогами «Нива» привлекает покупателей ценами, которые, правда, сейчас завышены.

«818 тысяч - это дорого для "Нивы", но нужно понимать, что сейчас на рынке дефицит автомобилей и в этих условиях люди все равно купят. Самое большое конкурентное преимущество "Нивы" - это цена. Конкуренты в классе внедорожников стоят в разы больше, при этом вы еще и не сможете их купить, вот в чем засада. Их нет физически в наличии», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
«Ностальгии недостаточно»: Возрождение советских брендов назвали утопией

При этом Шкуматов высказал мнение, что по уровню развития автопрома «Нива» «соответствует началу или середине 2000-х годов».

В начале июля автозавод «Москвич» показал первые фото, на которых был представлен примерный модельный ряд будущих автомобилей. В числе пяти образцов оказался один голубой электромобиль.

Вместе с тем куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал утопией возрождение брендов советских автомобилей.

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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