19 июня москвичей ждет дождь и грозы

19 июня жителей Москвы ожидают облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Гидрометцентр.

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Температура воздуха поднимется до 25 градусов. В области прогнозируется температура от 20 до 25 градусов днем, ночью — до 11-16 градусов.

Жителей столичного региона в предстоящие выходные ждет комфортная погода с небольшими дождями, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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