19 июня москвичей ждет дождь и грозы
19 июня 202209:02
19 июня жителей Москвы ожидают облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Гидрометцентр.
Температура воздуха поднимется до 25 градусов. В области прогнозируется температура от 20 до 25 градусов днем, ночью — до 11-16 градусов.
Жителей столичного региона в предстоящие выходные ждет комфортная погода с небольшими дождями, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 382 / сут.
Умерли
380 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 371 / сут.
- 19 июня москвичей ждет дождь и грозы
- Врач объяснила, каких людей чаще кусают комары
- В Мексике 13 человек погибли в автоаварии
- Генсек НАТО: Конфликт на Украине может «длиться годы»
- Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
- Курс биткоина опустился ниже $19 тысяч
- Сильнейшие наводнения произошли в Бангладеше
- СМИ: Демократы усомнились, что Байден потянет выборы главы государства
- Глава ФАС прокомментировал ситуацию с ценами на авиатопливо
- В Италии заявили о неготовности к немедленному отключению российского газа
18 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru