«Не как май»: Вильфанд пообещал москвичам «комфортную» погоду в июне
Метеоролог Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что в 2022 году погода в Москве в начале июня соответствует климатическим нормам.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что москвичей ждут солнечные выходные, но при этом в отдельных частях региона возможны кратковременные дожди.
«В выходные будет преимущественно без осадков. Только в отдельных районах по области будут кратковременные дожди. При этом начиная с субботы условий для сильных осадков уже не будет. В выходные будет много солнца. Температура по сравнению с показателями 2 июня понизится, но будет в диапазоне плюс 21-23 градусов. Это полностью соответствует климатическим характеристикам для этого времени года. К тому же минимальные значения ночных температур будут выше десяти градусов. Например, в ночь на субботу минимальное значение – около 12-13 градусов. В воскресенье - примерно такая же температура. Высокие минимальные значения температуры говорят о том, что сейчас настоящее лето», - добавил он.
При этом, по его словам, «комфортную» температуру в текущем месяце нельзя сравнить с холодным маем.
«Начало следующей недели совсем не разочарует москвичей. Температура будет от 22-23 градусов до среды, 8 июня, и потом даже небольшое повышение температуры на один-два градуса. Показатели мая 2022 года, конечно, нельзя сравнить с текущим июнем. Случайное совпадение, но календарное лето началось с летней погоды. Сейчас температура комфортная. Напомню, что четыре раза с начала этого столетия в первые числа июня были заморозки, а потом погода восстанавливалась. Но при холодной погоде в мае на всей территории России в этом году не испарялась влага из почвы, что является залогом хорошего урожая. "Май холодный – год хлебородный!"», - заключил Вильфанд.
Ранее СМИ сообщили, что май 2022 года в Москве стал самым холодным за весь 21 век.
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