«Не как май»: Вильфанд пообещал москвичам «комфортную» погоду в июне

«В выходные будет преимущественно без осадков. Только в отдельных районах по области будут кратковременные дожди. При этом начиная с субботы условий для сильных осадков уже не будет. В выходные будет много солнца. Температура по сравнению с показателями 2 июня понизится, но будет в диапазоне плюс 21-23 градусов. Это полностью соответствует климатическим характеристикам для этого времени года. К тому же минимальные значения ночных температур будут выше десяти градусов. Например, в ночь на субботу минимальное значение – около 12-13 градусов. В воскресенье - примерно такая же температура. Высокие минимальные значения температуры говорят о том, что сейчас настоящее лето», - добавил он.

При этом, по его словам, «комфортную» температуру в текущем месяце нельзя сравнить с холодным маем.