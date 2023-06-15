18 жителей Красноярского края заразились на отдыхе лихорадкой Денге
За последние пять месяцев зафиксировано 18 случаев заболевания лихорадкой Денге жителями Красноярского края, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.
По его словам, трое заболевших – дети. Заражение произошло в Таиланде и Египте. Последний случай был зарегистрирован недавно — лихорадку диагностировали у беременной женщины, которая отдыхала из Египта.
Предварительно, россияне не пользовались на отдыхе специальными средствами защиты от насекомых, поэтому вирус мог попасть в их организмы через укусы.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, которые передаются через укусы комаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Умерли
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Выздоровели
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- 18 жителей Красноярского края заразились на отдыхе лихорадкой Денге
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru