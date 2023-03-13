В Красноярском крае зарегистрировали еще три случая лихорадки Денге

«Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге», — написал Горяев в своем Telegram-канале.

Один из зараженных — годовалый ребенок, отмечает РИА ФАН.

С начала года в крае зарегистрировали пять случаев заболевания, пишет RT. Известно, что все зараженные вернулись из Таиланда.

По словам Горяева, россияне заболели из-за несоблюдения мер безопасности. В частности, зараженным помогло бы использование репеллентов: они защитили бы туристов от укусов комаров, которые являются основным переносчиком лихорадки.

