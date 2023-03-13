В Красноярском крае зарегистрировали еще три случая лихорадки Денге
Три новых случая лихорадки Денге зафиксировано в Красноярском крае. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
«Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге», — написал Горяев в своем Telegram-канале.
Один из зараженных — годовалый ребенок, отмечает РИА ФАН.
С начала года в крае зарегистрировали пять случаев заболевания, пишет RT. Известно, что все зараженные вернулись из Таиланда.
По словам Горяева, россияне заболели из-за несоблюдения мер безопасности. В частности, зараженным помогло бы использование репеллентов: они защитили бы туристов от укусов комаров, которые являются основным переносчиком лихорадки.
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