В Красноярском крае зарегистрировали еще три случая лихорадки Денге

Три новых случая лихорадки Денге зафиксировано в Красноярском крае. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

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«Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге», — написал Горяев в своем Telegram-канале.

Один из зараженных — годовалый ребенок, отмечает РИА ФАН.

С начала года в крае зарегистрировали пять случаев заболевания, пишет RT. Известно, что все зараженные вернулись из Таиланда.

По словам Горяева, россияне заболели из-за несоблюдения мер безопасности. В частности, зараженным помогло бы использование репеллентов: они защитили бы туристов от укусов комаров, которые являются основным переносчиком лихорадки.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗаболеваниеКрасноярский Край
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