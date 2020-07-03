176 пациентов с коронавирусом скончались в России за последние сутки

Больше всего заболевших в Москве — диагноз COVID-19 подтвержден у 659 жителей столицы. В тройку лидеров входят также Московская область (+298) и ХМАО (271). В Свердловской области заболели 227 человек, в ЯНАО — 191, в Челябинской области — 129, отмечает Ura.ru.

Ранее в пресс-службе Министерста обороны РФ рассказали, что самочувствие добровольцев, принимающих участие в испытаниях вакцины от коронавируса, хорошее. Эксперимент проходит уже в течение двух недель. Исследования новой вакцины от ковид планируется завершить в конце июля.

